Eine tödliche ObsessionJetzt kostenlos streamen
On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 32: Eine tödliche Obsession
48 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12
Die im Job und im Privaten überaus beliebte Software-Analystin Lisa Valdez wird in ihrem Studio in San Francisco im Alter von 36 Jahren erstochen. Bis sich der Täter vor Gericht verantworten muss, wird es 13 Jahre dauern.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Alle Staffeln im Überblick
On the Case - Unter Mordverdacht
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9: GRB Media Ranch, LLC