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On the Case - Unter Mordverdacht

Eine tödliche Obsession

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 32vom 20.05.2026
Eine tödliche Obsession

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On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 32: Eine tödliche Obsession

48 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12

Die im Job und im Privaten überaus beliebte Software-Analystin Lisa Valdez wird in ihrem Studio in San Francisco im Alter von 36 Jahren erstochen. Bis sich der Täter vor Gericht verantworten muss, wird es 13 Jahre dauern.

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