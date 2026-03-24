Staffel 1Folge 2vom 24.03.2026
On the Edge - World Cup Ski Racing (2/5)Jetzt kostenlos streamen
On the Edge – World Cup Ski Racing
Folge 2: On the Edge - World Cup Ski Racing (2/5)
48 Min.Folge vom 24.03.2026
Lindsey Vonn feiert ihr mit Spannung erwartetes Comeback, Lucas Pinheiro Braathen blickt auf seine Wurzeln. "On the Edge" bietet einen Blick hinter die Kulissen des alpinen Skirennsports. Auf den Alltag, das Training, die Reisen, die Erfolge und die Niederlagen auf dem Weg zum ultimativen Ziel: die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina. Die Doku begleitet unter anderem die Top-Athleten Lindsey Vonn und Lucas Pinheiro Braathen auf und abseits der Piste.
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