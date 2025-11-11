Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Die Strohhüte in der Krise! Keine Spur von Zorro

ProSieben MAXXFolge vom 11.11.2025
Die Strohhüte in der Krise! Keine Spur von Zorro

Die Strohhüte in der Krise! Keine Spur von ZorroJetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 11.11.2025: Die Strohhüte in der Krise! Keine Spur von Zorro

24 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Jetzt sieht es wirklich düster aus für die Strohhut-Bande. Den Angriffen der Samurai-Kopie PX-1 haben sie schon nichts entgegen zu setzen. Dann taucht auch noch Kizaru auf, der seine Teufelskräfte benutzt! Wie wollen sie aus dieser Situation wieder herauskommen?

Alle verfügbaren Folgen