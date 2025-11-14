Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Piece

ProSieben MAXXFolge vom 14.11.2025
Folge vom 14.11.2025: Zurück ins feudale Zeitalter. Die Falle der Thriller Company

24 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Brook kommt nicht damit klar, dass er früher selbst Mitglied der Thriller Company war. Unterdessen will die Strohhut-Bande das Sänften-Rennen nicht aufgeben, obwohl ihre Sänfte von der Thriller Company zerstört wurde. Schaffen sie es, bis zum Startschuss eine neue zu bauen?

