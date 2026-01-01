Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Piece

ProSieben MAXXFolge vom 09.01.2026
One Piece

Folge vom 09.01.2026: Ein Stück verbotene Geschichte - Die Hypothese über ein gewisses Königreich

24 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12

Vegapunk Shaka erzählt Robin und den anderen von einem fortschrittlichen Königreich, das bereits vor 900 Jahren existiert haben soll. Die Weltregierung sorgte einst für dessen Zerstörung und versucht seitdem, das Wissen darüber geheim zu halten. Ruffy und Chopper versuchen währenddessen, den Riesenroboter zu aktivieren.

