One Piece

Kampf der erwachten Teufelskräfte! - Ruffy gegen Lucci!

ProSieben MAXXFolge vom 15.01.2026
Kampf der erwachten Teufelskräfte! - Ruffy gegen Lucci!

Kampf der erwachten Teufelskräfte! - Ruffy gegen Lucci!

One Piece

Folge vom 15.01.2026: Kampf der erwachten Teufelskräfte! - Ruffy gegen Lucci!

24 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12

Die Marine erfährt von den Geschehnissen auf Egghead und will verhindern, dass Lucci sich mit Ruffy anlegt. Doch die beiden stehen sich auf der Insel bereits gegenüber und machen sich zum Kampf bereit ...

