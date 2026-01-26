Der große Rückblick vor dem großen Kampf. Die drei AdmiräleJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 26.01.2026: Der große Rückblick vor dem großen Kampf. Die drei Admiräle
24 Min. Ab 12
Die Vorbereitungen für Ace's Hinrichtung im Marine-Hauptquartiert laufen auf Hochtouren. Ruffy arbeitet immer noch fieberhaft daran, Ace zu retten.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS