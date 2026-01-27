Der Krieg rückt näher! Die größte Streitmacht der Welt!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 27.01.2026: Der Krieg rückt näher! Die größte Streitmacht der Welt!
24 Min. Ab 12
Ace kommt am Marine-Hauptquartier an, wo bald die Hinrichtung stattfinden soll. Währenddessen hängt Ruffy an den Toren der Gerechtigkeit fest, die ihm die Durchfahrt versperren.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS