One Piece

Die Invasion beginnt! Die Armada der Whitebeard-Piraten

ProSieben MAXX
Folge vom 27.01.2026
Die Invasion beginnt! Die Armada der Whitebeard-Piraten

Folge vom 27.01.2026: Die Invasion beginnt! Die Armada der Whitebeard-Piraten

24 Min.
Ab 12

Die Soldaten bereiten sich auf die Attacke von Whitebeard und dessen Flotte vor. Währenddessen erreicht Sengoku die Nachricht, dass die Tore der Gerechtigkeit ohne seinen Befehl geöffnet wurden.

