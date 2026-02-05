Inferno auf Marineford! Die Whitebeard Piraten in der Falle!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 05.02.2026: Inferno auf Marineford! Die Whitebeard Piraten in der Falle!
24 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
Whitebeard ist fest entschlossen, die Marine zu zerstören und feuert mehrere Schock-Wellen ab. Eine davon ist so heftig, dass sie die gesamte Insel in eine Schräglage bringt. Sengkok versucht daraufhin verzweifelt, die Belagerungsmauern hochfahren zu lassen, doch das funktioniert nicht.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS