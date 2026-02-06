Die finale Phase der Schlacht! Whitebeard's TrumpfkarteJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 06.02.2026: Die finale Phase der Schlacht! Whitebeard's Trumpfkarte
24 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12
Ruffy wird über die Belagerungsmauer katapultiert und auf der anderen Seite von Aokiji verletzt. Whitebeard lässt wie von Geisterhand die gesunkene Moby Dick vom Meeresgrund auftauchen, und die Piraten gehen an Bord.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS