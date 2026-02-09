Ein Versprechen wird gehalten! Ruffy versus Corby!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 09.02.2026: Ein Versprechen wird gehalten! Ruffy versus Corby!
24 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12
Am Schafott bringen die Henker sich und Ace in Position für die Hinrichtung. Als Ruffy das mitbekommt, mobilisiert er seine letzten Kräfte und lässt sich nicht einmal von seinem Freund Corby aufhalten, der sich ihm in den Weg stellt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS