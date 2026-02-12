Die Suche nach einer Antwort. Die Flamme erlischtJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 12.02.2026: Die Suche nach einer Antwort. Die Flamme erlischt
24 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 12
Admiral Akainu hat Ace schwerer verletzt, als es zunächst schien. Ace ist dem Tode nahe. Kurz vor seinem letzten Atemzug erinnert sich Ace an seine Kindheit mit Ruffy und das Versprechen, das sie einander einst gaben.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS