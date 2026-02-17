Die Rivalität mächtiger Männer! Der Beginn einer neuen Ära!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 17.02.2026: Die Rivalität mächtiger Männer! Der Beginn einer neuen Ära!
24 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 6
Bei allem Jubel über den Sieg der Marine ziehen schon neue Probleme am Horizont auf: Durch den Tod von Whitebeard sind die Machtverhältnisse aus den Fugen geraten. Blackbeard hat seine Mannschaft durch Mitglieder von Impel Down verstärkt und sieht seine Zeit gekommen ...
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS