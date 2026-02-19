Ich renne nicht weg! Ace's todesmutige RettungsaktionJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 19.02.2026: Ich renne nicht weg! Ace's todesmutige Rettungsaktion
24 Min. Ab 12
Ace und Sabo retten Ruffy aus den Fängen Porchemys. Nach dieser Rettungsaktion wird das Verhältnis der drei besser. Aber Sabo entscheidet sich trotzdem, bei der Dadan-Familie zu bleiben.
Genre: Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion: JP, 1999
Altersfreigabe: 12
12
