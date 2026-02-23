Ein Lehrer für Ruffy?! Der Mann, den Piratenkönig bekämpfteJetzt kostenlos streamen
Folge vom 23.02.2026: Ein Lehrer für Ruffy?! Der Mann, den Piratenkönig bekämpfte
24 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12
Ace, Sabo und Ruffy gehen jagen und begegnen einem riesigen Tiger. Ruffy legt sich beinahe mit ihm an, aber Ace und Sabo können ihn gerade noch zurückhalten.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS