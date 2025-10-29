Die Rückkehr einer Legende! Ruffys Faust donnert durch den HimmelJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 29.10.2025: Die Rückkehr einer Legende! Ruffys Faust donnert durch den Himmel
24 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Momonosuke muss in seiner Drachenform dafür sorgen, dass die fliegende Insel Onigashima in der Luft bleibt. Die Aufgabe lastet schwer auf seinen Schultern, doch Yamato steht ihm unterstützend zur Seite. Ruffy und Kaido liefern sich währenddessen eine gnadenlose Schlacht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS