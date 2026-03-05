Sanjis Kampf um seine Männlichkeit. Dr. Vegapunk's geheimes Labor!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 05.03.2026: Sanjis Kampf um seine Männlichkeit. Dr. Vegapunk's geheimes Labor!
24 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12
Sanji lässt sich auf einen Kampf mit Ivankov ein, um an das Rezept für ein geheimnisvolles Gericht zu kommen. Durch Zufall entdeckt Franky Vegapunks geheimes Labor und ist überrascht, was er alles dort vorfindet ...
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS