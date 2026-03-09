Eine angespannte Situation! Luffy vs. Fake LuffyJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 09.03.2026: Eine angespannte Situation! Luffy vs. Fake Luffy
24 Min. Ab 6
Auf dem Sabaody Archipel findet ein Treffen der Strohhüte statt. Dabei machen Luffy und Chopper eine interessante Begegnung. Währenddessen kümmert sich Sanji um die Einkäufe, als ihm ein Fischer von Zoros Schiffsverwechslung erzählt ...
Genre:Anime
Produktion:JP, 1999
6
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS