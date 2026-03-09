Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Piece

ProSieben MAXX
Folge vom 09.03.2026
Folge vom 09.03.2026: Eine angespannte Situation! Luffy vs. Fake Luffy

24 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 6

Auf dem Sabaody Archipel findet ein Treffen der Strohhüte statt. Dabei machen Luffy und Chopper eine interessante Begegnung. Währenddessen kümmert sich Sanji um die Einkäufe, als ihm ein Fischer von Zoros Schiffsverwechslung erzählt ...

