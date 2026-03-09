Die Marine greift ein. Das Ziel ist die StrohhutbandeJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 09.03.2026: Die Marine greift ein. Das Ziel ist die Strohhutbande
24 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12
Die Strohhutbande gerät ins Visier der Marine. Derweil ist Chopper gemeinsam mit Lysop und Nami auf dem Weg zum Schiff, wo sie auf Robin und Franky treffen. Außerdem erhält die Marine einen Hinweis auf den Verbleib der neuen Crewmitglieder der falschen Strohhüte ...
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS