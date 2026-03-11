Eine schockierende Nachricht. Der Mann, der die Sunny beschützteJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 11.03.2026: Eine schockierende Nachricht. Der Mann, der die Sunny beschützte
24 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12
Die Piraten nehmen Kurs auf die Fischmenscheninsel, während Franky ihnen von Bartholomäus Bär erzählt. Dank des Samurais konnten die Strohhüte der Marine entkommen. Als sie ein mysteriöses Schiff entdecken, ahnt die Crew Böses ...
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS