Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Eine schockierende Nachricht. Der Mann, der die Sunny beschützte

ProSieben MAXXFolge vom 11.03.2026
Eine schockierende Nachricht. Der Mann, der die Sunny beschützte

Eine schockierende Nachricht. Der Mann, der die Sunny beschützteJetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 11.03.2026: Eine schockierende Nachricht. Der Mann, der die Sunny beschützte

24 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12

Die Piraten nehmen Kurs auf die Fischmenscheninsel, während Franky ihnen von Bartholomäus Bär erzählt. Dank des Samurais konnten die Strohhüte der Marine entkommen. Als sie ein mysteriöses Schiff entdecken, ahnt die Crew Böses ...

Alle verfügbaren Folgen