Explosion der Aufregung! Sanji in Lebensgefahr!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 16.03.2026: Explosion der Aufregung! Sanji in Lebensgefahr!
24 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Nami hat überlebt und ist nun auf der anderen Seite der Fischermenscheninsel gelandet. Nachdem Franky Robin gerettet hat, will sich dieser wieder mit Nami verbünden. Derweil kommt auch das königliche Schiff in den Hafen eingefahren ... Das bedeutet vor allem für Sanji: verstecken!
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Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS