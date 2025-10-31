Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Piece

ProSieben MAXXFolge vom 31.10.2025
Folge vom 31.10.2025: Sanjis Mutation! Die zwei Flügel in der Klemme!

24 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12

Momonosuke versucht, mächtige Flammenwolken heraufzubeschwören, die diejenigen von Kaido übertreffen, um somit den Absturz der fliegenden Insel zu verhindern. Im Inneren des Palastes kämpft Sanji noch immer gegen Queen. Als der Gegner eine neue Technik einsetzt, muss sich der Strohhut etwas einfallen lassen ...

