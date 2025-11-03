Tod deinem Partner! Killers tödliches GlücksspielJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 03.11.2025: Tod deinem Partner! Killers tödliches Glücksspiel
24 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Killer und Hawkins stehen sich im brennenden Palast gegenüber. Da Hawkins Kid als Geisel genommen hat und jeden Schaden, der ihm zugefügt wird, auf den Kapitän der Kid-Piratenbande überträgt, kann Killer nicht mit voller Kraft angreifen. Nun muss er eine Lösung finden, um seinen Gegner zu besiegen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS