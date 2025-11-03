Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Tod deinem Partner! Killers tödliches Glücksspiel

ProSieben MAXXFolge vom 03.11.2025
Tod deinem Partner! Killers tödliches Glücksspiel

Tod deinem Partner! Killers tödliches GlücksspielJetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 03.11.2025: Tod deinem Partner! Killers tödliches Glücksspiel

24 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Killer und Hawkins stehen sich im brennenden Palast gegenüber. Da Hawkins Kid als Geisel genommen hat und jeden Schaden, der ihm zugefügt wird, auf den Kapitän der Kid-Piratenbande überträgt, kann Killer nicht mit voller Kraft angreifen. Nun muss er eine Lösung finden, um seinen Gegner zu besiegen.

Alle verfügbaren Folgen