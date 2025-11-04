Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Piece

Eine Schattengestalt zieht die Fäden! Onigashima in Flammen!

ProSieben MAXX
Folge vom 04.11.2025
Eine Schattengestalt zieht die Fäden! Onigashima in Flammen!

One Piece

Folge vom 04.11.2025: Eine Schattengestalt zieht die Fäden! Onigashima in Flammen!

24 Min.
Ab 12

Queens Attacken prallen an Sanjis Körper spurlos ab. Der Strohhut befürchtet nun, dass er sich, wie der Rest seiner Familie, in ein kaltblütiges Monster verwandelt. Kinemon, der im Sterben liegt, hört plötzlich die Stimme eines tot geglaubten Feindes ...

