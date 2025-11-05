Gegenoffensive! Law und Kid gehen zum Angriff über!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 05.11.2025: Gegenoffensive! Law und Kid gehen zum Angriff über!
24 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Während Momonosuke die Insel weiterhin in der Luft hält, eilt Yamato in den Keller des Palastes, um dort die Sprengsätze zu entschärfen. Law und Kid liefern sich noch immer einen harten Kampf mit Big Mom. Um die mächtige Gegnerin endlich zu besiegen, müssen sie zusammenarbeiten ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS