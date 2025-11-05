Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Gegenoffensive! Law und Kid gehen zum Angriff über!

ProSieben MAXXFolge vom 05.11.2025
Gegenoffensive! Law und Kid gehen zum Angriff über!

Gegenoffensive! Law und Kid gehen zum Angriff über!Jetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 05.11.2025: Gegenoffensive! Law und Kid gehen zum Angriff über!

24 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Während Momonosuke die Insel weiterhin in der Luft hält, eilt Yamato in den Keller des Palastes, um dort die Sprengsätze zu entschärfen. Law und Kid liefern sich noch immer einen harten Kampf mit Big Mom. Um die mächtige Gegnerin endlich zu besiegen, müssen sie zusammenarbeiten ...

Alle verfügbaren Folgen