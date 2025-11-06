Für Ruffy! Sanjis und Zorros Schwur!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 06.11.2025: Für Ruffy! Sanjis und Zorros Schwur!
24 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Apoo will die Chance ergreifen, Kaido endgültig zu besiegen. Für seinen Plan sucht er Verbündete und wendet sich an Drake. Dieser lehnt jedoch ab und greift Apoo an. Yamato bahnt sich derweil einen Weg durch den Palast, um zur Waffenkammer zu gelangen. Sanji fürchtet sich vor der Mutation seines Körpers und fordert ein Versprechen von Zorro ein.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS