One Piece

ProSieben MAXXFolge vom 11.11.2025
Folge vom 11.11.2025: Enmas Geheimnis! Das Zorro anvertraute, verfluchte Schwert!

24 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Zorro hat Probleme gegen King anzukommen, da sein Schwert Enma außer Kontrolle gerät und ihm sein Haki entzieht. Der Strohhut erinnert sich daran, wie er in den Besitz der Klinge gekommen ist und was ihm der Schmied der Waffe damals erzählt hat ...

