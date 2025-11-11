Enmas Geheimnis! Das Zorro anvertraute, verfluchte Schwert!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 11.11.2025: Enmas Geheimnis! Das Zorro anvertraute, verfluchte Schwert!
24 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12
Zorro hat Probleme gegen King anzukommen, da sein Schwert Enma außer Kontrolle gerät und ihm sein Haki entzieht. Der Strohhut erinnert sich daran, wie er in den Besitz der Klinge gekommen ist und was ihm der Schmied der Waffe damals erzählt hat ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS