Ruffy stirbt auf hoher See!? - Die Piratenallianz geht auseinanderJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 08.06.2026: Ruffy stirbt auf hoher See!? - Die Piratenallianz geht auseinander
24 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Da er von Breed kontrolliert wird, kämpft Chopper gegen seine besten Freunde. Jedoch war das nur eine Ablenkung, um Strohhut Ruffy und Trafalgar Law gefangen zu nehmen. Auf einmal findet Breed Chopper ganz süß und scheint sich verliebt zu haben.
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Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation