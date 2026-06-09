Große Wende. Ruffys wütende Eisenfaust schlägt zuJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 09.06.2026: Große Wende. Ruffys wütende Eisenfaust schlägt zu
24 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12
Ruffy und Law schleichen sich an Bord des feindlichen Schiffes, um Caesar zu entführen und um Chopper zu befreien, der von Breed gefangen genommen wurde. Während Breed verzweifelt versucht, Chopper mit Hilfe seiner Peto Peto Kraft zu disziplinieren, platzen Ruffy, Law und Caesar ins Geschehen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation