Ruffy macht seinen Zug! Der Wendepunkt der neuen Ära

ProSieben MAXXFolge vom 14.11.2025
Ruffy macht seinen Zug! Der Wendepunkt der neuen Ära

Folge vom 14.11.2025: Ruffy macht seinen Zug! Der Wendepunkt der neuen Ära

24 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Zorro gelingt es endlich, King zu besiegen. Nun bleiben nur noch die letzten Kotrahenten Big Mom und Kaido übrig. Ruffy befindet sich noch immer im Kampf mit dem mächtigen Kaiser, sollte er diesen jedoch bezwingen, besteht die Gefahr, dass Onigashima auf die Blumen Hauptstadt herabstürzt und diese vernichtet.

