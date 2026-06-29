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One Piece

Der gewalttätigste Kämpfer - Logan vs. Rebecca

ProSieben MAXXFolge vom 29.06.2026
Der gewalttätigste Kämpfer - Logan vs. Rebecca

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One Piece

Folge vom 29.06.2026: Der gewalttätigste Kämpfer - Logan vs. Rebecca

24 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12

Auf der Suche nach seinem Großvater Don Chinjao wird Sai durch den Krankenflügel des Kolosseums in den vermeintlichen Behandlungsraum geführt - und landet direkt in einem Verließ, tief unter der Erde. Dort befinden sich neben ausrangierten Spielzeugen weitere Verlierer des Turniers. In der Arena stehen sich Rebecca und Rolling Logan gegenüber. Der Gigant kann ihr schnell das Schwert entwenden, doch die Gladiatorin hat eine unerwartete Verbündete.

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