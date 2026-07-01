Ein Entscheidungskampf zwischen zwei großen Anführern - Law gegen De FlamingoJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 01.07.2026: Ein Entscheidungskampf zwischen zwei großen Anführern - Law gegen De Flamingo
24 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Auf der Brücke vor Green Bit kämpft Law weiter gegen De Flamingo. Sein Zustand verschlechtert sich zunehmend, doch er provoziert den Samurai weiter. Wutentbrannt holt De Flamingo zu einem fatalen Angriff aus. Vor dem Kolosseum bereitet sich die Marine auf die Verlierer des Turniers vor, die allesamt inhaftiert werden sollen. Besonders auf Ruffy haben sie es abgesehen ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation