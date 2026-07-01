Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Ein Entscheidungskampf zwischen zwei großen Anführern - Law gegen De Flamingo

ProSieben MAXXFolge vom 01.07.2026
Ein Entscheidungskampf zwischen zwei großen Anführern - Law gegen De Flamingo

Ein Entscheidungskampf zwischen zwei großen Anführern - Law gegen De FlamingoJetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 01.07.2026: Ein Entscheidungskampf zwischen zwei großen Anführern - Law gegen De Flamingo

24 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Auf der Brücke vor Green Bit kämpft Law weiter gegen De Flamingo. Sein Zustand verschlechtert sich zunehmend, doch er provoziert den Samurai weiter. Wutentbrannt holt De Flamingo zu einem fatalen Angriff aus. Vor dem Kolosseum bereitet sich die Marine auf die Verlierer des Turniers vor, die allesamt inhaftiert werden sollen. Besonders auf Ruffy haben sie es abgesehen ...

Alle verfügbaren Folgen