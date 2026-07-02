Zwei große Rivalen treffen aufeinander - Strohhut gegen HimmelsdämonJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 02.07.2026: Zwei große Rivalen treffen aufeinander - Strohhut gegen Himmelsdämon
24 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12
Nachdem De Flamingo den schwer verletzten Law für den Verantwortlichen seines vermeintlichen Rücktritts erklärt hat, stürzen sich Zorro und Kinemon auf ihn. Doch Admiral Fujitora stellt sich ihnen in den Weg und die Piraten müssen vor der Marine fliehen. Währenddessen steht die Thousand Sunny unter Beschuss: Die Strohhüte werden von Big Mom - der Kaiserin Charlotte Linlin - angegriffen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation