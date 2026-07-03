Eine brennende Leidenschaft - Rebecca gegen SuleimanJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 03.07.2026: Eine brennende Leidenschaft - Rebecca gegen Suleiman
24 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12
Im Kolosseum muss sich Rebecca dem Halsaufschneider Suleiman stellen, gegen den ihre Angriffe wirkungslos sind. Währenddessen versuchen Lysop, Robin und die Zwerge, sich in der Fabrik zum Kommandantenturm zu schleichen. Die Zwerge erweisen sich dabei als unerschrockene Verbündete.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation