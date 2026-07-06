Die Entscheidung des Admirals - Fujitora gegen De FlamingoJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 06.07.2026: Die Entscheidung des Admirals - Fujitora gegen De Flamingo
24 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12
Franky konnte mittlerweile in das Spielzeughaus vordringen, doch Señor Pink macht ihm weiter schwer zu schaffen. Im Palast offenbart sich derweil Admiral Fujitora als De Flamingos vermeintlicher Verbündeter ...
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Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation