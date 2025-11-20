Auf in eine neue Ära-Sieg! Die Entschlossenheit der Rookies!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 20.11.2025: Auf in eine neue Ära-Sieg! Die Entschlossenheit der Rookies!
24 Min. Folge vom 20.11.2025 Ab 12
Law und Kid holen zum gemeinsamen Gegenschlag gegen Big Mom aus. Die Kaiserin wehrt sich mit allen Mitteln und droht sogar, ihren Angreifern die Lebenszeit zu entziehen. Doch letztendlich gelingt es, sie von der Insel zu werfen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS