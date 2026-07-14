Feuerfaustschläge - Die Kraft der Feuerfrucht kehrt zurückJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 14.07.2026: Feuerfaustschläge - Die Kraft der Feuerfrucht kehrt zurück
24 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12
Die Vorgänge um das Kolosseum bleiben auch den Gladiatoren nicht verborgen. In der Aufregung gelingt es Lucy, die Schwachstellen der Arena herauszufinden und zu seinem Vorteil zu nutzen. Der Sieg über die Feuerfrucht scheint greifbar nahe ...
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Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
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