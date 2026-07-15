Der 500-Millionen-Mann - Lysoland wird anvisiert!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 15.07.2026: Der 500-Millionen-Mann - Lysoland wird anvisiert!
24 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Dress Rosa ist vom Rest der Außenwelt abgeschirmt. Ein Bürgerkrieg entbrennt und der Samurai verspricht jenen, die Mitglieder der Widerstandsbewegung töten, ein sattes Preisgeld.
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Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation