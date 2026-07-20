Ein schockierendes Geständnis! - Laws rührender SchwurJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 20.07.2026: Ein schockierendes Geständnis! - Laws rührender Schwur
24 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
Damit Ruffy und Law weiter zum Palast und zu De Flamingo vordringen können, fordert Zorro Pica zu einem Duell heraus. An allen Fronten bieten die Widerstandskämpfer der Zerstörung Dress Rosas die Stirn und sammeln neue Kräfte. Law erinnert sich, dass er eine ganz persönliche Rechnung mit De Flamingo offen hat, welche er endlich begleichen will.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation