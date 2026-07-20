Ein heftiger Zusammenstoss! - Sabo versus FujitoraJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 20.07.2026: Ein heftiger Zusammenstoss! - Sabo versus Fujitora
24 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
Dellinger und Baby 5 bemerken, dass die Widerstandsbewegung immer weiter vorrückt. Von der Marine können sie aktuell keine weitere Unterstützung erwarten, denn die haben mit Sabo alle Hände voll zu tun ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation