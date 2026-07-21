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One Piece

Eine auswegslose Situation! - Ruffy tappt in eine Falle

ProSieben MAXXFolge vom 21.07.2026
Eine auswegslose Situation! - Ruffy tappt in eine Falle

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One Piece

Folge vom 21.07.2026: Eine auswegslose Situation! - Ruffy tappt in eine Falle

24 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12

Mit Hilfe von Kelly Funk können Ruffy und Law eine Abkürzung Richtung Blumenfeld nehmen. Dort wollen sie sich mit Robin und den Zwergen treffen, um Law endlich von seinen Handschellen zu befreien. Doch soweit soll es nicht kommen - die Piraten sind geradewegs in eine Falle getappt.

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