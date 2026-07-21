Eine auswegslose Situation! - Ruffy tappt in eine FalleJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 21.07.2026: Eine auswegslose Situation! - Ruffy tappt in eine Falle
24 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
Mit Hilfe von Kelly Funk können Ruffy und Law eine Abkürzung Richtung Blumenfeld nehmen. Dort wollen sie sich mit Robin und den Zwergen treffen, um Law endlich von seinen Handschellen zu befreien. Doch soweit soll es nicht kommen - die Piraten sind geradewegs in eine Falle getappt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation