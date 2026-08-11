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One Piece

Ein Luftkampf, der alles entscheidet - Zorros Geheimtechnik

ProSieben MAXXFolge vom 11.08.2026
Ein Luftkampf, der alles entscheidet - Zorros Geheimtechnik

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One Piece

Folge vom 11.08.2026: Ein Luftkampf, der alles entscheidet - Zorros Geheimtechnik

24 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Um De Flamingos Herrschaft zu sichern, will Pica den ehemaligen König Riku töten. Die Widerstandskämpfer setzen alles daran, den Giganten aufzuhalten, doch ihre Mühen scheinen vergebens. Schließlich gelingt es Zorro, den Kommandanten aus seiner steinernen Verteidigung zu locken ...

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