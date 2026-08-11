Ein Luftkampf, der alles entscheidet - Zorros GeheimtechnikJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 11.08.2026: Ein Luftkampf, der alles entscheidet - Zorros Geheimtechnik
24 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Um De Flamingos Herrschaft zu sichern, will Pica den ehemaligen König Riku töten. Die Widerstandskämpfer setzen alles daran, den Giganten aufzuhalten, doch ihre Mühen scheinen vergebens. Schließlich gelingt es Zorro, den Kommandanten aus seiner steinernen Verteidigung zu locken ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation