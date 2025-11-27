Eine lächerliche Fähigkeit! Gear 5 kommt richtig in Fahrt!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 27.11.2025: Eine lächerliche Fähigkeit! Gear 5 kommt richtig in Fahrt!
24 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Auf Onigashima geht der Kampf zwischen Kaido und Ruffy weiter. Der Strohhut testet seine neuen Fähigkeiten und kann nun auch seine Umgebung wie Gummi manipulieren. Außerdem hält er seinen Gegner dadurch in Schach, dass er sich in einen Riesen verwandelt.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS