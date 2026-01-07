Das Mysterium vertieft sich! - Die Egghead Labophase!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 07.01.2026: Das Mysterium vertieft sich! - Die Egghead Labophase!
24 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
Bonny wendet eine ihrer Fähigkeiten an und verändert das Alter von Ruffy, Chopper und Jimbei, um sie vor den Pacifista zu verstecken. Die restlichen Strohhüte reisen mit Lilith zum Labor auf den Wolken ...
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS