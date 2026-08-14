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One Piece

Der Ärger bricht aus - Ich werde alles auf mich nehmen!

ProSieben MAXXFolge vom 14.08.2026
Der Ärger bricht aus - Ich werde alles auf mich nehmen!

Der Ärger bricht aus - Ich werde alles auf mich nehmen!Jetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 14.08.2026: Der Ärger bricht aus - Ich werde alles auf mich nehmen!

24 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12

Der legendäre Piratenschatz "One Piece" ist für alle Seefahrer das Objekt der Begierde. Auch Monkey D. Ruffy, den seit frühester Kindheit das Treiben der Seeleute fasziniert. Jegliche Versuche, auf einem der Schiffe anzuheuern, scheitern jedoch kläglich. Als er eines Tages eine sogenannte Gum-Gum-Frucht isst, ändert sich sein Leben schlagartig: Auf einmal kann er zwar nicht mehr schwimmen, aber seine Gliedmaßen verknoten und dehnen, als seien sie aus Gummi.

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