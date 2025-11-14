Zurück ins feudale Zeitalter. Die Falle der Thriller CompanyJetzt kostenlos streamen
Folge vom 14.11.2025: Zurück ins feudale Zeitalter. Die Falle der Thriller Company
Brook kommt nicht damit klar, dass er früher selbst Mitglied der Thriller Company war. Unterdessen will die Strohhut-Bande das Sänften-Rennen nicht aufgeben, obwohl ihre Sänfte von der Thriller Company zerstört wurde. Schaffen sie es, bis zum Startschuss eine neue zu bauen?
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
12
