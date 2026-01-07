Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXFolge vom 07.01.2026
Folge vom 07.01.2026: Ein Paradies in der Hölle. Impel Down Level 5.5!

24 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12

Mit letzter Kraft kann Ruffy sich und seinen Freund Bon Curry retten. Als dieser sein Bewusstsein wiedererlangt, erfährt er, dass Impel Down ein weiteres Geheimnis birgt - Ebene 5.5, Ivankovs Transen-Paradies ...

