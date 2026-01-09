Der Glaube an ein Wunder! Bon Currys AnfeuerungJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 09.01.2026: Der Glaube an ein Wunder! Bon Currys Anfeuerung
24 Min. Ab 12
Bon Curry kann immer weitere interessante Geheimnisse über Impel Down in Erfahrung bringen, während Ruffy unter seiner schmerzhaften Behandlung leidet. Doch plötzlich verstummen Ruffys Schmerzensschreie auf Ebene 5.5. Und als bereits alle aufgegeben haben und denken, ihr Freund hätte es nicht überlebt, glaubt nur noch Bon Curry an ein Wunder ...
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS