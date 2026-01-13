Ace' Eskorte startet! Angriff und Verteidigung auf der untersten Ebene. Level 6!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 13.01.2026: Ace' Eskorte startet! Angriff und Verteidigung auf der untersten Ebene. Level 6!
24 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Ruffy, Ivankov und Inazuma sind in Level 6 angekommen, doch offenbar sind sie zu spät dran: Ace wird bereits zum Haupttor von Impel Down gebracht, um dort an die Marine übergeben zu werden. Als Ruffy und seine Mitstreiter dann auch noch von Schlafgaswolken eingenebelt werden, scheint ihr Kampf endgültig verloren zu sein ...
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS